0
0
30
НОВОСТИ

Единый подход по вопросу виз для россиян обсудят в Праге 30 августа - председатель ЕК

14:10 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на неформальном заседании 30 августа в Праге обсудят единый подход по вопросу выдачи виз гражданам России. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

«Также главы МИД обсудят этот вопрос на следующей неделе в ходе неформальной встречи в Праге. Они обсудят единый подход», — сказала она.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель ЕК в очередной раз подчеркнула, что страны ЕС должны соблюдать международное право и выдавать визы как минимум членам семей европейских граждан, журналистам, диссидентам, гуманитарным работникам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 23.08.2022
Президент Польши заявил, что его страна хочет заниматься бизнесом на Украине
0
1
14:15 23.08.2022
За сутки Ла-Манш пересекло рекордное количество нелегальных мигрантов - СМИ
0
17
13:45 23.08.2022
В Индии планируется запустить производство смартфона iPhone 14
0
78
13:35 23.08.2022
В Крым в 1,5 раза увеличили число коек для больных с коронавирусом
0
95
12:35 23.08.2022
Безопасность в городах ФРГ может снизиться из-за закона на освещение витрин магазинов - профсоюз
0
188
12:25 23.08.2022
Из-за отказа от поставок из РФ Польше придется жечь мусор вместо угля - СМИ
0
211
11:35 23.08.2022
В Екатеринбурге второй день стоит дымка от пожаров в ХМАО и Коми
0
248
11:25 23.08.2022
К сентябрю туры на курорты РФ подешевеют максимум на 15% - АТОР
0
229
10:30 23.08.2022
Глава комитета Бундестага высказалась за увеличение поставок оружия Украине
0
321
10:20 23.08.2022
В Киев прибыл президент Польши, чтобы обсудить поддержку Украины
0
330

Возврат к списку