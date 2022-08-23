Единый подход по вопросу виз для россиян обсудят в Праге 30 августа - председатель ЕК

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на неформальном заседании 30 августа в Праге обсудят единый подход по вопросу выдачи виз гражданам России. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.



«Также главы МИД обсудят этот вопрос на следующей неделе в ходе неформальной встречи в Праге. Они обсудят единый подход», — сказала она.



Отвечая на вопросы журналистов, представитель ЕК в очередной раз подчеркнула, что страны ЕС должны соблюдать международное право и выдавать визы как минимум членам семей европейских граждан, журналистам, диссидентам, гуманитарным работникам.



