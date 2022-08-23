За сутки Ла-Манш пересекло рекордное количество нелегальных мигрантов - СМИ
14:15 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С начала 2022 года общее число нелегалов, попавших таким образом в Соединенное Королевство, превысило 22,6 тыс. За аналогичный период прошлого года эта цифра достигала 12,5 тыс.
По оценкам телеканала Бэ-эф-эм, в нынешнем году Ла-Манш могут пересечь до 60 тыс. нелегальных мигрантов. В 2021 году их число составило 28,5 тыс.
НОВОСТИ
- 14:20 23.08.2022
- Президент Польши заявил, что его страна хочет заниматься бизнесом на Украине
- 14:10 23.08.2022
- Единый подход по вопросу виз для россиян обсудят в Праге 30 августа - председатель ЕК
- 13:45 23.08.2022
- В Индии планируется запустить производство смартфона iPhone 14
- 13:35 23.08.2022
- В Крым в 1,5 раза увеличили число коек для больных с коронавирусом
- 12:35 23.08.2022
- Безопасность в городах ФРГ может снизиться из-за закона на освещение витрин магазинов - профсоюз
- 12:25 23.08.2022
- Из-за отказа от поставок из РФ Польше придется жечь мусор вместо угля - СМИ
- 11:35 23.08.2022
- В Екатеринбурге второй день стоит дымка от пожаров в ХМАО и Коми
- 11:25 23.08.2022
- К сентябрю туры на курорты РФ подешевеют максимум на 15% - АТОР
- 10:30 23.08.2022
- Глава комитета Бундестага высказалась за увеличение поставок оружия Украине
- 10:20 23.08.2022
- В Киев прибыл президент Польши, чтобы обсудить поддержку Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать