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За сутки Ла-Манш пересекло рекордное количество нелегальных мигрантов - СМИ

14:15 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,3 тыс. нелегальных мигрантов попали в понедельник в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, что стало рекордом с начала ведения статистики в 2018 году. Об этом сообщил во вторник телеканал «Скай ньюс».

С начала 2022 года общее число нелегалов, попавших таким образом в Соединенное Королевство, превысило 22,6 тыс. За аналогичный период прошлого года эта цифра достигала 12,5 тыс.

По оценкам телеканала Бэ-эф-эм, в нынешнем году Ла-Манш могут пересечь до 60 тыс. нелегальных мигрантов. В 2021 году их число составило 28,5 тыс.

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