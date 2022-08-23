Соглашение между РФ и Украиной по обеспечению параллельной работы энергосистем разорвано Киевом

16:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский кабмин разорвал соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России. Об этом во вторник сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ», — написал он в своем телеграм-канале по итогам заседания кабмина.