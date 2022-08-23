Соглашение между РФ и Украиной по обеспечению параллельной работы энергосистем разорвано Киевом
16:13 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ», — написал он в своем телеграм-канале по итогам заседания кабмина.
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