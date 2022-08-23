Остались друзьями: почему VK и Сбер после раздела активов получили взаимную выгоду

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Во вторник, 23 августа, компания VK объявила о подписании обязывающих документов, согласно которым она получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Сделку планируется закрыть до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. В дальнейшем планируется передать Delivery Club Яндексу в рамках сделки по приобретению контентных платформ Дзен и Новости. При этом VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях, уверили в компании.

Председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев отметил, что из совместного партнерства компании вышли удачным образом, каждый сосредоточив внимание на активах, которые будут выгодны для конкретного бизнеса. Так, VK продолжит развивать свое направление крупной интернет-компании в России и ярким представителем медиабизнеса. Delivery Club отходит Яндексу. Это позволит последнему расширить аудиторию и географию доставки. У Сбера останется Самокат, сильный актив для развития e-com.

По словам Геннадия Азоева, директора института маркетинга ГУУ, ряд созданных венчуров, в частности - Самокат, развиваются быстрыми темпами с использованием информационных и технологических ресурсов банка.

«В связи с этим деление активов между Сбером и VК по сути выглядит как решение с обоюдным выигрышем. Добавим – на данном этапе, так как владение даже специфичным цифровым СМИ для системного банка все-таки лакомый кусок, но, видимо, не сегодня», - полагает эксперт.

Решение о разделе активов выглядит вполне логичным и закономерным, и кажется наилучшим из всех возможных, считает вице-президент по развитию КРОС Кирилл Лубнин.

«Судя по тому, как поделены активы, компании приняли взвешенное и выверенное со всех точек зрения решение, сохранив дружеские отношения. Банк получил самый лакомый актив в совместном предприятии, речь идет о сервисе Самокат, это позволит Сберу усилить сегмент электронной коммерции внутри группы», - говорит эксперт.