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НОВОСТИ

Вводить дополнительные антиковидные меры в школах не требуется - Попова

16:35 23.08.2022 Источник: Интерфакс

С началом учебного года в школах нет необходимости введения дополнительных противоэпидемиологических мер, в том числе связанных c коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - сказала Попова не селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства по субъектам РФ, чьи слова приводит пресс-служба ведомства во вторник.

В пресс-службе уточнили, что на совещании обсуждались вопросы готовности школ к началу учебного года, обсуждалась ситуация по COVID-19.

В связи с чем, глава Роспотребнадзора отметила, что территориальным органам ведомства "следует обратить особое внимание на готовность (...) на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований".

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