Координатора "Голоса" исключили из реестра СМИ-иноагентов

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России исключил координатора петербургского движения «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Полину Костылеву из реестра СМИ-иноагентов, сообщается во вторник на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа 2022 г., из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна», — говорится в сообщении.