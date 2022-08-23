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НОВОСТИ

Италия лишила госнаград десятерых граждан РФ

18:55 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять россиян, среди которых как предприниматели, так и чиновники и управленцы, лишены госнаград в Италии «за несоответствие званию». Как передает во вторник агентство АНСА, данное решение содержится в трех декретах, подписанных президентом Серджо Маттареллой по предложению, внесенному МИД.

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