Италия лишила госнаград десятерых граждан РФ

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять россиян, среди которых как предприниматели, так и чиновники и управленцы, лишены госнаград в Италии «за несоответствие званию». Как передает во вторник агентство АНСА, данное решение содержится в трех декретах, подписанных президентом Серджо Маттареллой по предложению, внесенному МИД.