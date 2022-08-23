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МИД Германии настоятельно рекомендует гражданам ФРГ не ездить на Украину

19:40 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Германии настоятельно рекомендует гражданам страны покинуть Украину и воздержаться от поездок туда. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Даны предостережения против поездок на Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну», — отмечается в сообщении МИД ФРГ.

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