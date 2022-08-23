Зеленский об убийстве Дугиной: Это точно не наша ответственность

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственность за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа», которую в ютуб-канале транслировал офис президента Украины.