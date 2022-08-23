Зеленский об убийстве Дугиной: Это точно не наша ответственность
19:50 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа», которую в ютуб-канале транслировал офис президента Украины.
НОВОСТИ
- 19:40 23.08.2022
- МИД Германии настоятельно рекомендует гражданам ФРГ не ездить на Украину
- 18:55 23.08.2022
- Италия лишила госнаград десятерых граждан РФ
- 18:20 23.08.2022
- Координатора "Голоса" исключили из реестра СМИ-иноагентов
- 16:35 23.08.2022
- Вводить дополнительные антиковидные меры в школах не требуется - Попова
- 16:15 23.08.2022
- Остались друзьями: почему VK и Сбер после раздела активов получили взаимную выгоду
- 16:13 23.08.2022
- Соглашение между РФ и Украиной по обеспечению параллельной работы энергосистем разорвано Киевом
- 14:20 23.08.2022
- Президент Польши заявил, что его страна хочет заниматься бизнесом на Украине
- 14:15 23.08.2022
- За сутки Ла-Манш пересекло рекордное количество нелегальных мигрантов - СМИ
- 14:10 23.08.2022
- Единый подход по вопросу виз для россиян обсудят в Праге 30 августа - председатель ЕК
- 13:45 23.08.2022
- В Индии планируется запустить производство смартфона iPhone 14
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать