Америка грозит турецкому бизнесу санкциями за работу с Россией
21:50 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союз промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД) — крупнейшее в стране деловое объединение — получил письмо из Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении нее санкций. Об этом говорится в сообщении союза, распространенном во вторник.
«В ТЮСИАД, как сообщалось сегодня в различных СМИ, поступило письмо заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, в котором говорится, что действующие в Турции компании могут столкнуться с риском попасть под санкции в случае ведения бизнеса с физическими или юридическими лицами России, в отношении которых введены рестрикции. Данное письмо передано в МИД, министерства казначейства и финансов и торговли», — говорится в сообщении делового союза.
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