В пустыне Негев в Израиле найдено поместье раннеисламского периода VIII–IX вв. н. э.

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские археологи обнаружили в пустыне Негев на юге страны древнее поместье с сохранившимися фресками, возраст виллы оценивается в 1,2 тыс. лет. Об этом сообщило во вторник Управление древностей еврейского государства.

Находка была сделана при раскопках в городе Рахат в Негеве, это первая найденная в данном регионе роскошная усадьба такого возраста, отметили в управлении. По оценкам археологов, здание относится к раннеисламскому периоду (VIII–IX вв. н. э.), оно состояло из четырех крыльев с жилыми и служебными помещениями и центрального двора.

Главным открытием археологи назвали комплекс сводчатых помещений на глубине 5,5 м под землей. Хранилища, высота потолков которых достигает 2,5 м, «были весьма тщательно построены, и, вероятно, вели в дополнительные подземные комплексы, которые еще не обнаружены», отмечают исследователи.