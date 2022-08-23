Чехия хочет, чтобы проблемы с ценами на энергию решались на уровне ЕС
23:00 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия будет настаивать на поиске эффективного решения проблемы со стремительным ростом цен на энергию на уровне Евросоюза. Об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр республики Петр Фиала после встречи с президентом страны Милошем Земаном.
«Мы очень подробно говорили [с Земаном] о сложившейся ситуации с ценами на энергию и политике в сфере энергетики в Чехии и Европе. Мы сошлись во мнении, что развитие [ситуации] <…>, особенно в последние дни, превысило все возможные [негативные] ожидания и что [к обузданию] этой [тенденции] необходимо предпринимать определенные шаги на европейском уровне, — отметил Фиала. — Мы [с президентом] говорили о [возможном] введении сниженного тарифа [на электричество для населения Чехии] и том, что в будущем можно сделать [для стабилизации ситуации на энергетическом рынке]. Мы будем инициировать [принятие эффективного] решения на общеевропейском уровне».
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