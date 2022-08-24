Мнение россиян о Крыме и СВО может повлиять на разрешение въехать в страны Балтии - МИД Литвы
10:20 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По мнению министра, сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан РФ их позицией относительно действий России на Украине, а также уточнять «чей Крым». «Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — заявил Ландсбергис. Он подчеркнул, что именно данный фактор может стать причиной для отказа во въезде.
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