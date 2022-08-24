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НОВОСТИ

Мнение россиян о Крыме и СВО может повлиять на разрешение въехать в страны Балтии - МИД Литвы

10:20 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ, желающие пересечь границу страны Балтии, могут быть не допущены для въезда, если не выскажутся против проведения Россией специальной военной операции на Украине и не признают Крым украинским. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщил во вторник портал Делфи.

По мнению министра, сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан РФ их позицией относительно действий России на Украине, а также уточнять «чей Крым». «Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — заявил Ландсбергис. Он подчеркнул, что именно данный фактор может стать причиной для отказа во въезде.

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