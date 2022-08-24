Российский рынок труда остро нуждается в IT-специалистах - Ростех
11:35 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На российском рынке труда ощущается острый дефицит квалифицированных ИТ-специалистов, специалистов радиоэлектронного комплекса различного профиля. Ежегодная потребность в данных специалистах только по организациям корпорации превышает 2,5 тысяч человек и спрос постоянно растет. Ситуация затрагивает более 230 организаций корпорации в 47 регионах, где необходимы кадры по 40 основным специальностям в сферы ИТ», — цитирует пресс-служба слова директора по управлению персоналом Ростеха Юлии Цветковой.
По ее словам, для привлечения сотрудников госкорпорация предлагает соцпакет, который включает программы компенсации первоначального взноса или процентов по ипотеке, арендных платежей за жилье, ДМС, санаторно-курортное обеспечение и материальную помощь.
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