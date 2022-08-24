На фоне дефицита энергоносителей Австралия начнет добычу шельфовой нефти
13:20 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в заявлении министра, опубликованном на сайте ведомства, после одобрения заявок работы по разведке и добыче нефти могут начаться на «46,75 тыс. кв. км шельфа у берегов Северной территории, Западной Австралии, Виктории и островов Ашмор и Картье (расположены в 300 км к северо-западу от северной оконечности континента, с августа 1983 года считаются национальным заповедником — прим. ТАСС)». «Выделение участков для разведки нефти на шельфе осуществляется в рамках инвестиций правительства в нефтяной сектор страны, жизненно важный для экономики и энергетической безопасности Австралии. Кроме того, добыча нефти и газа <…> позволит сократить дефицит энергоносителей на внутреннем рынке», — указала Кинг.
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