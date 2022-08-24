Священник РПЦ убит преподавателем воскресной школы
12:44 24.08.2022 Источник: Интерфакс
"По предварительным данным следствия, 24 августа 2022 года около 9 утра в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов. Потерпевший умер от полученных ранений на месте происшествия", - сообщила областная прокуратура в среду.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Ход расследования поставлен Домодедовской городской прокуратурой на контроль.
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