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В день гибели Дарьи Дугиной российские дипломаты на Кипре получили угрозы - посол РФ

14:25 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники посольства РФ на Кипре получили угрозы в свой адрес в день гибели журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. Об этом заявил в среду российский посол в Республике Кипр Станислав Осадчий в эфире телеканала «Россия-24».

«Нам поступают угрозы, уже и в адрес сотрудников посольства. Например, в день трагической гибели Дарьи Дугиной в посольство позвонил один человек, звонивший на плохом английском языке с характерным акцентом произнес: „Вы следующие“, — рассказал дипломат.

Он добавил, что в среду вечером перед посольством украинская диаспора намерена провести крупный митинг. «И по их утверждениям, они намерены облить здание посольства краской и закидать камнями. По всем этим поводам мы обращаемся в полицию, рассчитываем, что полиция и сегодня не допустит такого развития событий», — сказал Осадчий.

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