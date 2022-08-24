Ожидая новую волну пандемии власти ФРГ разрешили вновь вводить ограничения
14:35 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти полагают, что с 1 октября решения о возвращении тех или иных коронавирусных ограничений должны принимать федеральные земли, исходя из текущей обстановки. Им будет разрешено самим распоряжаться, где вводить масочный режим, с кого требовать результаты тестов и как регулировать доступ граждан к общественным заведениям и пунктам общепита.
«Я ожидаю, что осенью будет заметная волна коронавируса», — сказал Лаутербах. При этом он не думает, что придется вводить локдаун, а также закрывать детские сады и школы.
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