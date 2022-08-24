Ожидая новую волну пандемии власти ФРГ разрешили вновь вводить ограничения

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ внесло поправки в закон о защите населения от инфекционных заболеваний, они позволят регионам осенью возвращать ограничительные меры из-за коронавируса. Подробности представили в среду глава Минздрава Карл Лаутербах и министр юстиции Марко Бушман.



Власти полагают, что с 1 октября решения о возвращении тех или иных коронавирусных ограничений должны принимать федеральные земли, исходя из текущей обстановки. Им будет разрешено самим распоряжаться, где вводить масочный режим, с кого требовать результаты тестов и как регулировать доступ граждан к общественным заведениям и пунктам общепита.



«Я ожидаю, что осенью будет заметная волна коронавируса», — сказал Лаутербах. При этом он не думает, что придется вводить локдаун, а также закрывать детские сады и школы.



