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Ожидая новую волну пандемии власти ФРГ разрешили вновь вводить ограничения

14:35 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ внесло поправки в закон о защите населения от инфекционных заболеваний, они позволят регионам осенью возвращать ограничительные меры из-за коронавируса. Подробности представили в среду глава Минздрава Карл Лаутербах и министр юстиции Марко Бушман.

Власти полагают, что с 1 октября решения о возвращении тех или иных коронавирусных ограничений должны принимать федеральные земли, исходя из текущей обстановки. Им будет разрешено самим распоряжаться, где вводить масочный режим, с кого требовать результаты тестов и как регулировать доступ граждан к общественным заведениям и пунктам общепита.

«Я ожидаю, что осенью будет заметная волна коронавируса», — сказал Лаутербах. При этом он не думает, что придется вводить локдаун, а также закрывать детские сады и школы.

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