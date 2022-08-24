По делу о дискредитации ВС РФ Ройзман будет доставлен в Москву
14:45 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях“). Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», — сказала она.
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