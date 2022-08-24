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Посол РФ в Канаде рассказал, как можно было бы отреагировать на санкции Оттавы

16:23 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадские санкционные меры эфемерны и не окажут никакого влияния на Россию и попавших в списки граждан РФ. Об этом в среду заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в эфире телеканала «Россия-24».

«Все эти меры эфемерны, никакого влияния ни на Россию, ни на наших сограждан не окажут. И действительно, самым лучшим образом реагирования было бы относиться к этому свысока и с усмешкой», — сказал он, комментируя расширение канадских санкционных списков, о котором было объявлено накануне.

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