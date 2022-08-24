За полгода Сбербанк предотвратил попытки финансового мошенничества на 250 миллионов рублей

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В I полугодии 2022 года Сбер предотвратил 452 преступления в сфере экономической безопасности и мошенничества против клиентов и банка в целом. Сотрудники банка помогли правоохранителям раскрыть 233 преступления и привлечь к уголовной ответственности 140 нарушителей закона. Сумма предотвращенного ущерба составила 250 млн руб.

Чаще всего злоумышленники пытались совершить преступления в отделениях Сбербанка. Пытаясь завладеть денежными средствами клиентов, они нередко используют схемы обмана на основе поддельных документов, удостоверяющих личность, доверенностей, наследственных и исполнительных документов. Благодаря работе сотрудников отделений банка, усилению мер защиты, применению технологических решений для мониторинга и анализа сомнительных операций более 90% таких посягательств предотвращаются, а остальные раскрываются в кратчайшее время.

Так, недавно сотрудники подразделений безопасности Сбера пресекли деятельность преступной группы, участники которой по фиктивным документам пытались похитить денежные средства со счета клиента банка на сумму свыше 2 млн руб. Преступники хотели воспользоваться тем, что клиент находится за границей. От его имени они оформили дебетовую карту и в мобильном приложении произвели несколько попыток перевода денег на счет одного из соучастников, однако операция была остановлена системой фрод-мониторинга Сбера. Проверив представленные документы, сотрудники банка выявили мошенничество и передали информацию об инциденте в правоохранительные органы. В то же время злоумышленники попытались предъявить в банк поддельные исполнительные документы о долговых обязательствах клиента – по данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело, участники группы были арестованы.

«Довольно часто объектом посягательств мошенников становятся люди старшего возраста, особенно не имеющие родственников, а также социально незащищенные граждане, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Преступники пользуются их беззащитностью и легко входят к ним в доверие. Раскрывать такие преступления непросто: потерпевшие часто не запоминают лиц и поэтому не могут описать аферистов. Подчеркну, что любое преступление против наших клиентов или банка всегда будет раскрыто, а злоумышленники понесут заслуженное наказание. Сотрудники безопасности Сбербанка делают всё, чтобы любые атаки преступников на банк были отражены, а средства клиентов остались в целости и сохранности».

Высокая квалификация сотрудников и новейшие технические средства позволяют предотвращать преступления против клиентов в режиме реального времени. Так, недавно один из офисов Сбера в Сибири посетила 62-летняя клиентка в сопровождении супруга. Семейная пара пыталась перевести кому-то деньги в банкомате – оператор Центра мониторинга по камерам заметил встревоженное состояние людей и предположил, что они находятся под психологическим давлением третьих лиц. Он связался с ними по громкой связи и предупредил о возможном мошенничестве, после чего вызвал группу быстрого реагирования.

Как выяснилось позже, за несколько часов до визита в офис женщине поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками службы безопасности одного кредитного учреждения и сообщили о якобы мошеннических действиях в отношении ее денежных средств на счетах Сбера. Предотвращенный ущерб составил 450 тыс. руб., средства клиентки были спасены.