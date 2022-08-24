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Продавать свой бизнес в РФ IKEA не собирается - СМИ

16:15 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ретейлер IKEA («Икеа») не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу, сообщил ТАСС в среду источник, близкий к компании.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег», — сказал собеседник агентства.

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