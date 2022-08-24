Борис Джонсон снова приехал в Киев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в среду в «Твиттере», что в День независимости Украины находится в Киеве.

«То, что происходит на Украине, имеет значение для всех нас. Именно поэтому сегодня я в Киеве. Именно поэтому Великобритания продолжит поддерживать своих украинских друзей», — сообщил он, выразив уверенность, что «Украина может и должна одержать верх» в текущем конфликте. Публикацию Джонсон сопроводил совместной фотографией с президентом Украины Владимиром Зеленским.