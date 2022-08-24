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НОВОСТИ

Киев получил от США 3 млрд долларов безвозмездной помощи

17:20 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грантовая помощь США в размере 3 млрд долларов поступила в госбюджет Украины. Об этом сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня в государственный бюджет через механизм Всемирного банка поступило еще 3 млрд долларов безвозмездной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки», — написал он в своем телеграм-канале.

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