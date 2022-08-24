Зеленскому позволили выступить на заседании СБ ООН по видеосвязи
17:45 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи», — сказал он.
Россия выступила против участия Зеленского в таком формате, поскольку это противоречит требованиям протокола Совбеза, поэтому вопрос был поставлен на процедурное голосование. За участие выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.
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