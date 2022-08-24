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Зеленскому позволили выступить на заседании СБ ООН по видеосвязи

17:45 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в видеоформате. Об этом сообщил в среду постоянный представитель Китая при всемирной организации, председатель Совбеза в августе Чжан Цзюнь.

«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи», — сказал он.

Россия выступила против участия Зеленского в таком формате, поскольку это противоречит требованиям протокола Совбеза, поэтому вопрос был поставлен на процедурное голосование. За участие выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.

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