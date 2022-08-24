Россия выступает против виртуального участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН, участие должно быть очным. Такую позицию изложил в среду на совещании этого органа постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Господин председатель, наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании», — указал он. Небензя пояснил, что Россия в принципе «не против участия президента Украины или его представителя в заседании». «Но только такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности», — заявил он.