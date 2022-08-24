0
0
164
НОВОСТИ

Россия выступает против виртуального участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

18:00 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН, участие должно быть очным. Такую позицию изложил в среду на совещании этого органа постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Господин председатель, наша делегация возражает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании», — указал он. Небензя пояснил, что Россия в принципе «не против участия президента Украины или его представителя в заседании». «Но только такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности», — заявил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 24.08.2022
Росстат подсчитал, на сколько упали показатели российского автопрома
0
20
18:50 24.08.2022
В Иране получили ответ США по поводу ядерной сделки
0
85
18:15 24.08.2022
Борель хочет "увеличить стоимость" для РФ конфликта на Украине
0
159
17:45 24.08.2022
Зеленскому позволили выступить на заседании СБ ООН по видеосвязи
0
176
17:20 24.08.2022
Киев получил от США 3 млрд долларов безвозмездной помощи
0
216
17:00 24.08.2022
Борис Джонсон снова приехал в Киев
0
224
16:23 24.08.2022
Посол РФ в Канаде рассказал, как можно было бы отреагировать на санкции Оттавы
0
297
16:15 24.08.2022
Продавать свой бизнес в РФ IKEA не собирается - СМИ
0
263
16:15 24.08.2022
За полгода Сбербанк предотвратил попытки финансового мошенничества на 250 миллионов рублей
0
237
14:45 24.08.2022
По делу о дискредитации ВС РФ Ройзман будет доставлен в Москву
0
340

Возврат к списку