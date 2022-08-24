Борель хочет "увеличить стоимость" для РФ конфликта на Украине

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел и обороны 27 государств Евросоюза на неформальной встрече 29–31 августа в Праге обсудят вопрос выдачи виз гражданам России и возможную тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в среду в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Как ЕС мы должны посмотреть, что еще мы можем сделать с точки зрения поддержки Украины и увеличения стоимости этого [конфликта] для России. Мы обсудим это с министрами иностранных дел и обороны ЕС в Праге на следующей неделе, в том числе вопрос о визах для граждан России и о возможной тренировочной миссии ЕС для украинских вооруженных сил», — написал он.