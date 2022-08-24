В Иране получили ответ США по поводу ядерной сделки
18:50 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Иранская сторона получила ответ [относительно возврата к ядерной сделке] от правительства США через координатора ЕС в среду вечером. Мы [Иран] приступили к подробному рассмотрению американских предложений и дополнительно сообщим координатору свое мнение относительно них», — приводит слова представителя МИД телеграм-канал дипведомства.
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