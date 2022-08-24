Росстат подсчитал, на сколько упали показатели российского автопрома
19:20 24.08.2022 Источник: Интерфакс
За июль было выпущено 19,4 тыс. легковых машин, что в 5,3 раза (на 80,6%) меньше, чем в июле прошлого года, но на 44,5% больше, чем за июнь этого года.
Грузовиков в РФ в июле 2022 г. было произведено 9,7 тыс. шт. (-35,9% г/г и -7% к июню).
Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в июле был на уровне 869 шт. (-26% г/г и -16,2% к июню). По итогам 7 месяцев он снизился до 6,7 тыс. единиц (-10,2%).
Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в июле упало г/г на 63,5%, до 10,4 тыс. единиц (-20,6% к июню). С начала года их было выпущено 148 тыс. шт. (-22,7%).
Кузовов для автотранспортных средств за 7 месяцев в РФ было произведено 20,3 тыс. шт. (-11,1%). Абсолютного показателя их выпуска за прошлый месяц Росстат не приводит, но уточняет, что в годовом выражении он упал на 43,4%, а к июню - вырос на 3%.
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