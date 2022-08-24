В конфликте на Украине погиб военнослужащий из Новой Зеландии
19:45 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Силы обороны Новой Зеландии получили сообщения о том, что на Украине был убит военнослужащий, находившийся в отпуске. Он был в отпуске без денежного содержания и не находился [во время пребывания на Украине] на активной службе в ВС Новой Зеландии», — говорится в сообщении.
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