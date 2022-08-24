В нескольких муниципалитетах Крыма продлен высокий уровень террористической опасности

20:25 Источник: Интерфакс

Высокий уровень террористической опасности, действующий с апреля в нескольких муниципалитетах Крыма и на ряде гособъектов, будет действовать еще минимум две недели, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа до 20:00 8 сентября высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.