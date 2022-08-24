В нескольких муниципалитетах Крыма продлен высокий уровень террористической опасности
20:25 24.08.2022 Источник: Интерфакс
"В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа до 20:00 8 сентября высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.
Высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.
НОВОСТИ
- 19:45 24.08.2022
- В конфликте на Украине погиб военнослужащий из Новой Зеландии
- 19:20 24.08.2022
- Росстат подсчитал, на сколько упали показатели российского автопрома
- 18:50 24.08.2022
- В Иране получили ответ США по поводу ядерной сделки
- 18:15 24.08.2022
- Борель хочет "увеличить стоимость" для РФ конфликта на Украине
- 18:00 24.08.2022
- Россия выступает против виртуального участия Зеленского в заседании Совбеза ООН
- 17:45 24.08.2022
- Зеленскому позволили выступить на заседании СБ ООН по видеосвязи
- 17:20 24.08.2022
- Киев получил от США 3 млрд долларов безвозмездной помощи
- 17:00 24.08.2022
- Борис Джонсон снова приехал в Киев
- 16:23 24.08.2022
- Посол РФ в Канаде рассказал, как можно было бы отреагировать на санкции Оттавы
- 16:15 24.08.2022
- Продавать свой бизнес в РФ IKEA не собирается - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать