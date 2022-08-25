США выделят оставшиеся 1,5 млрд долларов военной помощи Киеву к концу сентября

09:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены до конца финансового года (заканчивается 30 сентября) предоставить примерно 1,5 млрд долларов военной помощи Украине, это оставшаяся часть суммы, одобренной Конгрессом США. Об этом в ночь на четверг сообщила газета «Политико» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Конгресс США одобрил предоставление Киеву вооружений и другой военной помощи на сумму 6,3 млрд долларов. Газета изучила документацию Пентагона и выяснила, что всего из этих средств было использовано лишь 1,8 млрд долларов по состоянию на 1 августа. После объявления президента США Джо Байдена в среду о предоставлении Киеву пакета военной помощи на сумму 2,98 млрд долларов, Соединенным Штатам остается выделить около 1,5 млрд долларов.

Шесть миллиардов долларов входят в более крупный пакет на сумму в 40 млрд долларов, который предполагает не только выделение средств на военную, но и на экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Кроме того, в законопроект вошло положение о помощи странам Балтии, как пишет издание, для «пополнения их арсеналов». К концу месяца Госдепартамент, как ожидается, направит Конгрессу план расходов на сумму 150 млн долларов на укрепление безопасности балтийских стран, заявил газете неназванный европейский чиновник. США в данной ситуации, как и в случае с Украиной, задействуют средства на исполнение контрактов по производству оружия для своих союзников.

