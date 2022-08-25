Новикомбанк заключил соглашения на сумму более 190 миллиардов рублей на форуме «Армия-2022»

10:35

Опорный банк госкорпорации Ростех Новикомбанк подвел итоги участия в военно-техническом форуме «Армия-2022», который завершил свою работу в подмосковном КВЦ «Патриот». На полях форума банк подписал более 30 соглашений с предприятиями высокотехнологичных отраслей на сумму, превышающую 190 млрд руб. Благодаря финансовой поддержке Новикомбанка будут реализованы важнейшие проекты в области гражданского авиастроения, судостроения, автопрома, цифровизации, а также создания качественной инфраструктуры в регионах.



Новикомбанк ежегодно принимает активное участие в форуме «Армия», выступая генеральным финансовым партнером. В этом году Новикомбанк заключил более 30 соглашений об организации финансирования, направленных на формирование технологического суверенитета страны. Сумма соглашений превысила 190 млрд руб.



Соглашения о сотрудничестве Новикомбанк подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), Корпорацией «Иркут», Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), КРЭТ, ПАО «КАМАЗ», концерном «Уралвагонзавод», предприятиями Госкорпорации «Роскосмос», Корпорацией морского приборостроения и др.



«Выполнение задач по замещению импортной продукции и технологий, ускорению цифровизации внутренних процессов, а также производству не только качественной, но и конкурентоспособной продукции возможно только при эффективной поддержке финансовых институтов. Задача Новикомбанка – предоставить финансирование с использованием всех доступных инструментов господдержки и льготных механизмов. Кроме того, внимательно анализируя ситуацию на рынке, банк оперативно разрабатывает и внедряет собственные программы на льготных условиях», - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.



В частности, весной 2022 года на фоне высокой волатильности процентных ставок Новикомбанк зафиксировал действующие ставки для своих заемщиков, что позволило избежать дополнительных расходов на обслуживание кредитов. Вторая инициатива Новикомбанка – программа кредитования по льготной ставке 5% для поддержки предприятий ОПК, которую Новикомбанк уже реализует. Общий объем программы – 75 млрд руб.



Отдельное направление работы Новикомбанка – поддержка гражданского авиастроения. Банк разработал гарантии на специальных условиях для участников проектов по созданию гражданских самолетов МС-21 и SSJ. По оценке Новикомбанка, совокупный эффект от разработанных им программ поддержки промышленности в 2022 году уже составил 7,5 млрд руб.