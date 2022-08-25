Количество активов в продаже на «Портале DA» превысило 10 тысяч
10:57 25.08.2022
Количество активов, выставленных на продажу на платформе реализации залогового имущества «Портал DA», превысило 10 тыс., их сумма достигла 300 млрд руб., а число ежемесячных активных пользователей (MAU) портала за последние два года выросло в семь раз.
Большую часть ассортимента, представленного на «Портале DA», составляют активы для бизнеса: коммерческая недвижимость, оборудование, товары, земельные участки, производственные комплексы, а также объекты, подходящие под редевелопмент.
Также на платформе размещено много квартир, домов и транспортных средств. Из-за роста рыночных цен на эти активы растет интерес к объектам, находящимся в залоге, поскольку они на 10-15% дешевле рыночных аналогов. Так, продажи жилья на «Портале DA» за последний год выросли в полтора раза, коммерческих и легковых автомобилей – в два раза. В сервисе широко представлены и зарубежные объекты недвижимости, в том числе в популярных туристических локациях. Например, сегодня на портале можно найти 146 апартаментов и более 40 вилл, расположенных в Аланье.
«Изначально мы создавали закрытый ресурс для продажи непрофильных активов Сбера, но постепенно к нам стали обращаться другие участники рынка с просьбой найти покупателя из базы инвесторов «Портала DA», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы учли их пожелания, и сегодня наша площадка объединяет более 2500 продавцов. Мы помогаем им выгодно продать больше не нужное или непрофильное имущество, а покупателям помогаем с подбором актива, консультацией по оформлению сделки и самой покупкой, всегда готовы дать кредит на нее. Я уверен, что сервисы по продаже залогового имущества продолжат набирать популярность и станут успешно конкурировать с классическими торговыми площадками. Динамика развития нашего «Портала DA» подтверждает этот тренд».
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