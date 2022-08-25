Следствие просит запретить Ройзману "определенные действия"
13:21 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие просит суд избрать в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда города.
Отмечается, что материалы по избранию меры пресечения политику поступили в суд. Процесс начнется в 14.00 мск в четверг, 25 августа.
Ранее стало известно, что суд Екатеринбурга 25 августа изберет меру пресечения Ройзману.
24 августа Ройзмана задержали на 48 часов. Причиной задержания стало опубликованное политиком видео, которое, согласно сообщению МВД, дискредитировало Вооруженные силы РФ. До этого россиянина три раза штрафовали по этой статье.
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