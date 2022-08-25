Миллионы сына Януковича потратят на нужды украинской армии

14:32 Источник: Газета.Ru

Более 300 млн гривен (около $8 млн), принадлежащих сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру и ранее арестованных в рамках уголовного дела, передали на нужны украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

«Речь об арестованных средствах ПАО «Всеукраинский банк развития». Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын бывшего президента. Работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения. Деньги не имеют законного источника происхождения. Поэтому банковские работники, с помощью финансовых операций легализовали доходы, которые были получены преступным путем», — подчеркнули представители офиса генпрокурора Украины.