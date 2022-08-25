Немецкий дипломат предложил выдавать россиянам визы в обмен на осуждение СВО

15:55 Источник: Газета.Ru

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать шенгенскую визу тем гражданам России, которые согласятся в письменной форме осудить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом дипломат написал в статье для газеты Handelsblatt.

По его словам, если ЕС примет решение перестать выдавать туристические визы все россиянам, а не только тем, которые подпали под санкции, то это будет выстрелом себе в ногу.

«В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть - направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», — написал Ишингер.

Так, он предлагает в визовых анкетах разместить графу об осуждении СВО. При этом не подписывать такой документ могли бы диссиденты и лица, связанные с гуманитарной деятельностью, выразил мнение дипломат.