ВЦИОМ: 47% россиян ждут, что Россия улучшит свои позиции в мире

16:45 Источник: Газета.Ru

Почти половина россиян (47%) уверена, что в ближайшие шесть месяцев позиция России на мировой арене улучшится, а 20% убеждены, что РФ добьется успехов и внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 31% думает, что ничего не изменится, а 15% прогнозируют ухудшения.

Кроме того, 24% респондентов считают, что улучшения наступят и в экономической ситуации внутри страны, 42% их не ждут, а 26% уверены в ухудшении.