ВЦИОМ: 47% россиян ждут, что Россия улучшит свои позиции в мире
16:45 25.08.2022 Источник: Газета.Ru
Почти половина россиян (47%) уверена, что в ближайшие шесть месяцев позиция России на мировой арене улучшится, а 20% убеждены, что РФ добьется успехов и внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 31% думает, что ничего не изменится, а 15% прогнозируют ухудшения.
Кроме того, 24% респондентов считают, что улучшения наступят и в экономической ситуации внутри страны, 42% их не ждут, а 26% уверены в ухудшении.
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