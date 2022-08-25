Суд избрал Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий
18:17 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ходатайство следователя удовлетворить частично. Избрать обвиняемому Ройзману Евгению Вадимовичу <…> меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив ему посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, прокурора, суда со свидетелями по уголовному делу, за исключением лиц, проживающих, зарегистрированных с обвиняемым в одном жилом помещении, <…> использовать любые средства связи телекоммуникационной сети Интернет», — сказала судья с уточнением, что запрет определенных действий будет действовать до 29 сентября.
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