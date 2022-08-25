Определена дата старта миссии Crew-5, в которой будет принимать участие космонавт из России

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая должна стать первой участницей перекрестных полетов, может отправиться в космос на американском корабле Crew Dragon 3 октября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

«NASA и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок», — говорится в сообщении Роскосмоса.