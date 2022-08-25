К сбору информации о подозрительных личностях в Севастополе подключили чат-бота
18:45 25.08.2022 Источник: Интерфакс
"Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о предполагаемой опасности, подозрительных личностях, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность. По моему поручению его сделал наш департамент цифрового развития", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в четверг.
Он предложил отправлять в него все, что кажется подозрительным, а также информацию о проявлениях поддержки ВСУ.
"Видите, что кто-то выкладывает в сетях места работы ПВО с координатами (...), - тоже скидывайте информацию", - добавил губернатор. По его словам, информация из чата будет доступна всем силовым ведомствам.
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