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К сбору информации о подозрительных личностях в Севастополе подключили чат-бота

18:45 25.08.2022 Источник: Интерфакс

Чат-бот запущен в Севастополе для сообщений о предполагаемой опасности и подозрительных личностях, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о предполагаемой опасности, подозрительных личностях, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность. По моему поручению его сделал наш департамент цифрового развития", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в четверг.

Он предложил отправлять в него все, что кажется подозрительным, а также информацию о проявлениях поддержки ВСУ.

"Видите, что кто-то выкладывает в сетях места работы ПВО с координатами (...), - тоже скидывайте информацию", - добавил губернатор. По его словам, информация из чата будет доступна всем силовым ведомствам.

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