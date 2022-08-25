В РПЦ решили создать регламент по практике изгнания бесов

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь впервые в отдельном документе регламентирует и обобщит практику изгнания бесов и условия правомерного ее применения — чин экзорцизма разрешается совершать только епископам или священникам на безвозмездной основе. Проект документа «Отношение РПЦ к современным практикам экзорцизма» опубликован в четверг на сайте Московского патриархата.

«Совершителем чина экзорцизма может быть только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. <…> Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина. <…> Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем», — говорится в проекте документа.