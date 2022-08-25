Основные платежи между Москвой и Минском переведены в рубли

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия осуществили необходимые операции для перевода взаимных расчетов в российские рубли. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече в Чолпон-Ате с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом», — приводит слова белорусского премьера агентство БелТА.