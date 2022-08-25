Синод РПЦ решил перенести Архиерейский собор на неопределенный срок
19:45 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, [постановлено] перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания Священного синода в декабре сего года», — говорится в постановлении Синода.
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