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Синод РПЦ решил перенести Архиерейский собор на неопределенный срок

19:45 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) из-за международной обстановки перенес на неопределенный срок проведение Архиерейского собора. Об этом говорится в постановлении Синода РПЦ, опубликованном в четверг на сайте Московского патриархата.

«Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, [постановлено] перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания Священного синода в декабре сего года», — говорится в постановлении Синода.

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