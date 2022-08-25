Синод РПЦ решил перенести Архиерейский собор на неопределенный срок

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) из-за международной обстановки перенес на неопределенный срок проведение Архиерейского собора. Об этом говорится в постановлении Синода РПЦ, опубликованном в четверг на сайте Московского патриархата.

«Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, [постановлено] перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания Священного синода в декабре сего года», — говорится в постановлении Синода.