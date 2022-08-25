По Иранской сделке США готовят два сценария
21:25 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Администрация вместе с нашими партнерами готовится в равной степени и к сценарию, при котором будет взаимный возврат к полному выполнению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — прим. ТАСС), и к сценарию, при котором его не будет. Президент [США Джо Байден] заключит только такую сделку, которая будет, с его точки зрения, отвечать интересам национальной безопасности США», — сказала она.
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