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НОВОСТИ

По Иранской сделке США готовят два сценария

21:25 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и их союзники готовят сценарии действий как на случай восстановления ядерной сделки с Ираном, так и на случай отсутствия договоренности. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Администрация вместе с нашими партнерами готовится в равной степени и к сценарию, при котором будет взаимный возврат к полному выполнению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — прим. ТАСС), и к сценарию, при котором его не будет. Президент [США Джо Байден] заключит только такую сделку, которая будет, с его точки зрения, отвечать интересам национальной безопасности США», — сказала она.

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