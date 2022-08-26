Полянский назвал примерные сроки визита комиссии МАГАТЭ на ЗАЭС
23:20 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я думаю, что он (визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС — прим. ТАСС) состоится в ближайшее время: в конце августа — начале сентября», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
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