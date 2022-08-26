Полянский назвал примерные сроки визита комиссии МАГАТЭ на ЗАЭС

23:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Запорожскую АЭС в конце августа — начале сентября. Об этом в четверг сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, что он (визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС — прим. ТАСС) состоится в ближайшее время: в конце августа — начале сентября», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».