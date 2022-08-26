В ходе торгов цена газа в Европе опустилась ниже $3 000 за 1 тыс. куб. м
09:30 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $2 915 за 1 тыс. куб. м, или 283 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Накануне спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше $3 300 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Произошло это на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
НОВОСТИ
- 10:45 26.08.2022
- В РФ до 4 сентября продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах
- 10:35 26.08.2022
- В пограничной зоне Афганистана с Узбекистаном хотят создать общую зону торговли
- 09:40 26.08.2022
- В авиагруппу нового авианосца ВМС Индии войдет МиГ-29К
- 23:20 25.08.2022
- Полянский назвал примерные сроки визита комиссии МАГАТЭ на ЗАЭС
- 21:25 25.08.2022
- По Иранской сделке США готовят два сценария
- 20:10 25.08.2022
- Ройзмана отпустили из-под охраны со специальным браслетом
- 19:45 25.08.2022
- Синод РПЦ решил перенести Архиерейский собор на неопределенный срок
- 19:30 25.08.2022
- Основные платежи между Москвой и Минском переведены в рубли
- 19:10 25.08.2022
- В РПЦ решили создать регламент по практике изгнания бесов
- 18:45 25.08.2022
- К сбору информации о подозрительных личностях в Севастополе подключили чат-бота
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать