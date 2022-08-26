В ходе торгов цена газа в Европе опустилась ниже $3 000 за 1 тыс. куб. м

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу опустилась ниже $3 000 за 1 тыс. кубометров впервые с начала недели, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет около 9%.



Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $2 915 за 1 тыс. куб. м, или 283 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).



Накануне спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше $3 300 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Произошло это на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.



