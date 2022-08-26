В авиагруппу нового авианосца ВМС Индии войдет МиГ-29К
09:40 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По этим данным, МиГ-29К будут базироваться на «Викранте» до тех пор, «пока Индия не разработает свой собственный двухмоторный истребитель, а это займет срок от пяти до семи лет». Кроме того, истребители российской постройки будут нести службу на новом авианосце, пока Индия не определится с закупкой истребителей Rafale у Франции или F-18 у США.
По словам Гормаде, речь идет о размещении как минимум десяти МиГ-29К на «Викранте».
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