В авиагруппу нового авианосца ВМС Индии войдет МиГ-29К

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиагруппа первого самостоятельно построенного Индией авианосца «Викрант», который войдет в состав индийских ВМС 2 сентября, будет состоять из истребителей МиГ-29К российского производства в течение пяти-семи лет, после чего их заменят на самолеты собственной разработки. Об этом со ссылкой на замначальника штаба МВС вице-адмирала Сатишкумара Намдео Гормаде сообщил в пятницу телеканал «Таймс нау».



По этим данным, МиГ-29К будут базироваться на «Викранте» до тех пор, «пока Индия не разработает свой собственный двухмоторный истребитель, а это займет срок от пяти до семи лет». Кроме того, истребители российской постройки будут нести службу на новом авианосце, пока Индия не определится с закупкой истребителей Rafale у Франции или F-18 у США.



По словам Гормаде, речь идет о размещении как минимум десяти МиГ-29К на «Викранте».



