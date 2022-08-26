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НОВОСТИ

В пограничной зоне Афганистана с Узбекистаном хотят создать общую зону торговли

10:35 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Афганистан собирается в ближайшее время создать общую зону торговли с Узбекистаном в пограничной зоне. Об этом сообщил в пятницу афганский телеканал «Ариана ньюс». Предполагается, что зона займет площадь около 50 га на линии соприкосновения афганской провинции Балх и Сурхандарьинской области Узбекистана.

Цель проекта стоимостью около 75 млн долларов — развитие экономических отношений между двумя странами, наращивание экспортно-импортных поставок, создание условий для продвижения афганских товаров за рубежом, отмечает телеканал со ссылкой на власти провинции Балх. Предусматривается, в частности, что бизнесмены из Афганистана со временем смогут совершать деловые поездки в безвизовом режиме.

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