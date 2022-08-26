В РФ до 4 сентября продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах
10:45 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 г.», — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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